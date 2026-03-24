Ginny Wedss Sunny 2 – Aye Khudaa Song Lyrics starring Avinash Tiwary, Medha Shankr

Song Name – Aye Khudaa
Singer : Altamash Faridi
Lyrics : Usman Khan
Music : Usman Khan
Programmer : Amir Khan
Flute – Kiran
Guitar – Indarjeet Chatiya
Hasna tune sikhaya
Rona bhi tune sikhaya
Itne kareeb bula kar
Tune kyun thukraya
Aye Khudaa…Aye Khudaa
Jaaye to Jaaye Kaha
Tu hi bataa
Aye Khudaa…Aye Khudaa
Jaaye to Jaaye Kaha
Tu hi bataa
Thukra ke mujhko
Bolo tumhe kyaa mila
Hum to khade the
Teri hi raah me
Tumne to humko
Mudke bhi ek pal dekha hi nahi
Tu nahi jaanti
Tu hi to paas thi
Tu hi to thi meri
Zindagi
Tu hi tha rasta
Tujhse tha vasta
Teri hi karta tha bandagi
Aye Khudaa…Aye Khudaa
Jaaye to Jaaye Kaha
Tu hi bataa
Aye Khudaa…Aye Khudaa
Jaaye to Jaaye Kaha
Tu hi bataa
Hasna tune sikhaya
Rona bhi tune sikhaya
Itne kareeb bula kar
Tune kyun thukraya
Aye Khudaa…Aye Khudaa
Jaaye to Jaaye Kaha
Tu hi bataa
Aye Khudaa…Aye Khudaa
Jaaye to Jaaye Kaha
Tu hi bataa