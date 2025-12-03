Song Name – Sitaare
Singer: Arijit Singh
Lyrics: Amitabh Bhattacharya
Music: White Noise Collectives
Check out Sitaare Song Lyrics from Ikkis starring Agasyta Nanda and Simar Bhatia
(Bas tum se milne ki der thi
Bas tum se milne ki der thi) ×2
(Sitaare Sitaare
Mile hain Sitaare
Tabhi toh huye hain
Nazaare tumhare) ×2
(Bas tum se milne ki der thi
Tum se milne ki der thi
Tum se milne ki der thi..) ×2
(Jis pe rakhe tum ne qadam
Ab se mera bhi raasta hai
Jaise mera tum se koi
Pichhle janam ka vaasta hai) ×2
Adhoore adhoore
Thhe vo din humare
Tumhare bina jo
Guzaare thhe saare..
Sitaare Sitaare
Mile hain Sitaare
Tabhi toh huye hain
Nazaare tumhare..
Bas tum se milne ki der thi
Bas tum se milne ki der thi
Bas tum se milne ki der thi
Tum se milne ki der thi
Tum se milne ki der thi..