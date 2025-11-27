Kantara Chapter 1 – Agriculture Video Song Lyrics starring Rishab Shetty

Song Name – Agriculture
Singer Name: Shatadru Kabir
Music Director: B. Ajaneesh Loknath
Lyricist: Arafat Mohammad
Lyric Supervisor : Ravi Singhal
Music Production by Bobby C R , Ajaneesh loknath B – ABBS Studios
Check out Agriculture Video Song Lyrics from Kantara Chapter 1 starring Rishab Shetty
Puliye
Puliye re pole
Pue pondulaya
Hai Chandrama
Neela mila
Milkar hi
Parishrami fasal kaati
Chamkeela
Dhoop utaara
Hathon mein ras bhari
Hai Aamla yahin
Humein to tantro ne Jeena sikhaya
Jo apni pyaas badhi
Banaya dharti seedhi
Lagan se Aakashon ko jhukaya
Aankho mein jo tezi bhare tu
Maati se bhi oorja milegi
Chaal mein hi
Khushi chhupi hai
Jangal dulhan sikhli hai
Puliye
Puliye re pole
Pue pondulaya
Hai Chandrama
Neela mila
Milkar hi
Parishrami fasal kaati
Chamkeela
Dhoop utaara
Ha phal milega
Hal utaa le
Aa krushi vaale
Geeth thu gaa le
Ha phal milega
Hal utaa le
Aa krushi vaale
Geeth thu gaa le
Len dhen ka
Niyam teek hai
Shakthi svamay me
Bharnaa seekh le
Paththyaron ki bheed pe thu chal
Kaaton ko thu chirke nikal
Jeevith he tho oorja na ee le
Rastha banaa naa kisi se dar
Puliye
Puliye re pole
Pue pondulaya
Hai Chandrama
Neela mila
Milkar hi
Parishrami fasal kaati
Chamkeela
Dhoop utaara