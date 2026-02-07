MusicLyrics

O Romeo: Paan Ki Dukaan Song Lyrics starring Shahid Kapoor,Disha Patani

Check out O Romeo: Paan Ki Dukaan Song Lyrics starring Shahid Kapoor,Disha Patani

By Lyrics Desk
O'Romeo Paan Ki Dukaan Song Lyrics starring Shahid Kapoor,Disha Patani_pic courtesy Youtube
O'Romeo Paan Ki Dukaan Song Lyrics starring Shahid Kapoor,Disha Patani_pic courtesy Youtube

Song: Paan Ki Dukaan
Composer: Vishal Bhardwaj
Lyrics: Gulzar
Singers: Sukhwinder Singh, Rekha Bhardwaj

Check out O Romeo: Paan Ki Dukaan Song Lyrics starring Shahid Kapoor,Disha Patani

Romeo ne masti mein peeche ki basti mein kal
jo kabootar udaya
ud ke munderon se kacche baneron se
Juliet ki chhatri pe aaya
Romeo ne masti mein peeche ki basti mein kal
jo kabootar udaya
ud ke munderon se kacche baneron se
Juliet ki chhatri pe aaya

Chandi ka chhalla laya hai, balla dil ka bana
ke nishan
Neeche paan ki dukaan, upar jhool ka makaan
bach ke aana meri jaan, dada tata re
Neeche paan ki dukaan, upar jhuri ka makaan
bachke aana meri jaan, dada tai
Neeche paan ki dukaan, upar jhuri ka makaan
bachke aana meri jaan, dada dada thaiya

Neeche paan ki dukaan, upar jhuri ka makaan
bachke aana meri jaan, dada dada thaiya
Maine sachcha sajaya tumhare liye
aur sharbat banaya tumhare liye
tumhare liye
Maine sachcha sajaya tumhare liye aur sharbat banaya tumhare liye
Saare katak gaye mehmaan

Meri jhuri har ron
Bachke aana meri jaan, dada dada thaiya re
Japan ki dukaan, upar jhuli ka makaan
Bachke aana meri jaan, dada dada thaiya
Neeche Japan ki dukaan, upar jhuli ka makaan
Bachke aana meri jaan, dada dada thaiya
ki dukaan, upar jhuli ka makaan
Bachke aana meri la

SourceTseries
Previous article
Jacob Elordi Perfected His Northern Accent in the Bath for ‘Wuthering Heights’—And Fans Are Losing It
Next article
Aditi Rao Hydari and Barun Sobti Team Up for the First Time in Konkona Sen Sharma’s New Rom-Com

Latest Updates