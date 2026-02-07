Song: Paan Ki Dukaan
Composer: Vishal Bhardwaj
Lyrics: Gulzar
Singers: Sukhwinder Singh, Rekha Bhardwaj
Check out O Romeo: Paan Ki Dukaan Song Lyrics starring Shahid Kapoor,Disha Patani
Romeo ne masti mein peeche ki basti mein kal
jo kabootar udaya
ud ke munderon se kacche baneron se
Juliet ki chhatri pe aaya
Chandi ka chhalla laya hai, balla dil ka bana
ke nishan
Neeche paan ki dukaan, upar jhool ka makaan
bach ke aana meri jaan, dada tata re
Maine sachcha sajaya tumhare liye
aur sharbat banaya tumhare liye
Maine sachcha sajaya tumhare liye aur sharbat banaya tumhare liye
Saare katak gaye mehmaan
Meri jhuri har ron
Bachke aana meri jaan, dada dada thaiya re
