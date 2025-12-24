MusicLyrics

Happy Patel Khatarnak Jasoos – Banda Tere Liye Song Lyrics starring Vir Das, Mithila Palkar

Check out Happy Patel Khatarnak Jasoos - Banda Tere Liye Song Lyrics starring Vir Das, Mithila Palkar

Song: Banda Tere Liye
Movie: Happy Patel – Khatarnak Jasoos
Singers: Ash King & Ajay Jayanthi
Music Composers: Ajay Jayanthi & Parth Parekh (for Night Song)
Rap written and performed by: MxRZI
Lyricist: Vir Das, Neeraj Pandey

Check out Happy Patel Khatarnak Jasoos – Banda Tere Liye Song Lyrics starring Vir Das, Mithila Palkar

Aaj banda tere liye nachega
Waise to bande
Kare ye bilkul bhi na try
Bane hai khambe
Kyun tu pasine bahaye
Par aaj launde
Karenge tujhko bhi surprise
Baby tu jaam le
Aur karle full enjoy

Tu rehne de na
Tu behte reh na
Haan paav tere thak gaye honge
Main item tera
Lele number mera

Chala tu goli, laga tu boli
Khazaane tere kar de khali
Luta dun saari, meri jawaani

Aaj Banda tere liye nachega
Aaj Banda tere liye nachega
Aaj Banda tere liye nachega

Kiya kiya trend tere liye change hai
Antavama ko hilata hun tu dekh yaar
Tere dost saare pi ke taade
Now you watch me shake it shake it

Maar ke tu dum bidi
Tujhko kya kam chadhi
Nashe mein mast lagun chez badi

Pakad le kalai ab raha nahi main
Shy dance floor
I m a break it break it

Tu rehne de na
Tu behte reh na
Haan paav tere thak gaye honge
Main item tera
Lele number mera

Chala tu goli, laga tu boli
Khazaane tere kar de khali
Luta dun saari, meri jawaani

Aaj Banda tere liye nachega
Ho aaj Banda tere liye nachega

Source Zee Music Company
