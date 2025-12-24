Song Name – Saat Samundar Paar
Singer- Karan Nawani
Original Composer – Viju Shah
Music – Karan Nawani
Check out Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri – Saat Samundar Paar Song Lyrics starring Kartik Aaryan and Ananya Panday
La la la la la la la la La la la la la la…
Na rasta maaloom, na tera naam pata maaloom
Kaise mere pyar ne tujhko dhunda kya maaloom
Na rasta maaloom, na tera naam pata maaloom
Kaise mere pyar ne tujhko dhunda kya maaloom
Seedha tere paas
Seedha tere paas main apni jaan bhi leke aa gaya
Saat samundar paar main tere peeche peeche aa gaya
Main tere peeche peeche aa gaya
Zulmi teri jaan
O zulmi teri jaan tere kadmon ke neeche aa gaya
Saat samundar paar main tere peeche peeche aa gaya
La la la la la la la la…
Anjane mein ho gayi mujhse dil rubayi ye bhool
Par teri marzi tu kar ab karna mujhe kubool
Anjane mein ho gayi mujhse dil rubayi ye bhool
Par teri marzi tu kar ab karna mujhe kubool
Chhod ke main ye jahaan
Chhod ke main ye jahaan tere dil mein rehne aa gaya
Saat samundar paar main tere peeche peeche aa gaya
Main tere peeche peeche aa gaya
Zulmi teri jaan
O zulmi teri jaan tere kadmon ke neeche aa gaya
Saat samundar paar main tere peeche peeche aa gaya