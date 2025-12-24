Song: Aadat
Singer – Yo Yo Honey Singh & AP Dhillon
Music – Yo Yo Honey Singh
Check out Yo Yo Honey Singh and AP Dhillon – AADAT Song Lyrics starring Vaani Kapoor
Aadat Ban Lag Gayi Dil Nu
Badlan Kinj Samajh Na Aave
Aadat Ban Lag Gayi Dil Nu
Badlan Kinj Samajh Na Aave
Aadat Ban Lag Gayi Dil Nu
Badlan Kinj Samajh Na Aave
Aadat Ban Lag Gayi Dil Nu
Badlan Kinj Samajh Na Aave
Aadat Ban Lag Gayi Dil Nu
Badlan Kinj Samajh Na Aave
Aadat Ban Lag Gayi Dil Nu
Badlan Kinj Samajh Na Aave
Yeah
Jinna Marzi Main Lavan Jorr
Dass Kyun
Bina Ishq-E De
Ban Di Ni Baat
Jinna Marzi Main Pava Hor
Dass Kyu
Bina Ishq-E De
Chadhe Na Sharab
Jinne Tere Dass Dekh Laye
Main Naddiye
Kise Hor De Na
Aaye Ni Khwab
Hun Lagdi Ae Poora Poora Din
Mithiye
Jihnu Neend Ni Si Naseeb
Janaab
Zehar Daaru Tere Naa Di
Payi Di Kyun
Kara Gall Teri
Lagdi Ae Shayari Kyun
Teri Karde Udeek
Kinne Raanjhe Ho Gaye
Umraan Ton Vadde Par
Soniye Ve Aayi Ni Tu
Mainu Pata Ae
Tu Mildi Ae Ghatt
Tenu Patt Laange
Dabde Ni Jatt
Je Tera Husn Ae
Jaan Leva Sohniye
Ve Mud Ton Hi
Maut Naal Hande Hoye Ne Hath
Aadat Ban Lag Gayi Dil Nu
Badla Kinjh Samajh Na Aave
Us Din Nu Din Na Giniye
Jis Din Tu Najar Na Aave
Aadat Ban Lag Gayi Dil Nu
Badla Kinjh Samajh Na Aave
Us Din Nu Din Na Giniye
Jis Din Tu Nazar Na Aave
Saahan Te Jorr Na Chalda
Dekhan Te Tham Jaande Ne
Loka Layi Pagal Munde
Akhan Di Man Jaande Ne
Raatan Nu Takkiye Taare
Ohna Vich Tera Chehra
Jagdi Meri Ankh De Vich Tu
Chann Ne Hi Laya Pehra
Saade Ton Door Je Sohne
Bin Mileya Sajjan Khohne
Supne Sab Poore Hone
Par Jeh Tu Ankh Milave
Aadat Ban Lag Gayi Dil Nu
Badlan Kinj Samajh Na Aave
Us Din Nu Din Na Giniye
Jis Din Tu Nazar Na Aave
Aadat Ban Lag Gayi Dil Nu
Badlan Kinj Samajh Na Aave
Us Din Nu Din Na Giniye
Jis Din Tu Nazar Na Aave
Katil Yeh Aankhein Teri
Mera Dil Maane Na Meri
Tujhse Ye Kehta Jaye
Ban Ja Mehbooba Meri
Katil Yeh Aankhein Teri
Mera Dil Maane Na Meri
Tujhse Ye Kehta Jaye
Ban Ja Mehbooba Meri
Katil Yeh Aankhein Teri
Mera Dil Maane Na Meri
Tujhse Ye Kehta Jaye
Ban Ja Mehbooba Meri
Tujhse Yeh Kehta Jaye
Ban Ja Mehbooba Meri
Yeah Aah
Kehndi Yo Yo Honey Singh! AP!
Welcome To Glorious Days
It’s A Record Classic One
You Hear Me?