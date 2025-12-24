Song name – Tera Aashiq
Movie – Ikkis
Singer: Master Saleem, Madhubanti Bagchi
Lyrics: Irshad Kamil
Music: White Noise Collectives
Cast: Dharmendra, Jaideep Ahlawat, Agastya Nanda Introducing: Simar Bhatia
Check out Ikkis – Tera Aashiq Song Lyrics starring Simar Bhatia, Agastya Nanda
Saare Sheher Mein Naam Tumhara
Deewaaron Pe Likhta Hai
(Ve Maiyaa Ve Maiyaa)
Saare Sheher Mein Naam Tumhara
Deewaaron Pe Likhta Hai
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Mere Jaisa Dikhta Hai
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Mere Jaisa Dikhta Hai
Dekho Ulte Lafzon Se Vo
Sidhi Baatein Likhta Hai
Haan
Dekho Ulte Lafzon Se Vo
Sidhi Baatein Likhta Hai
Ho
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Mere Jaisa Dikhta Hai
Mohabbat Jaari Hai
Badi Tyaari Hai
Ladakpan Mauka Hai
Tadapna Tohfa Hai
Intezaar Mein Log Naa
Jaane Kaise Kaise Jeete Hain
(Ni Re Ni Dha Sa Dha Ma Ma Pa)
Intezaar Mein Log Naa
Jaane Kaise Kaise Jeete Hain
Apne Din Sach Puchho To
Raahon Ko Sajaa Kar Beetein Hain
Tumse Milkar Pair Zameen Pe
Lagna Mushkil Hota Hai
Log Bana Lete Hain Baatein
Kehte Hain Hum Peete Hain
Karte Hain Badnaam Mohabbat
Karte Hain Badnaam Mohabbat
Karte Hain Badnaam Mohabbat
Jhooth Yahan Pe Bikta Hai
Teri Raahon Mein Dil Bhatke
Teri Raahon Mein Dil Bhatke
Teri Raahon Mein Dil Bhatke
Ek Jagah Kab Tikta Hai
Ho
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Mere Jaisa Dikhta Hai
Ho Alag Rangon Mein Dil Ke Phool
Saare Inhi Mein Kuchh Hamare Kuchh Tumhaare
Tumhe Lagne Lage Apne Zara Hum
Hume Bhi Lagne Lage Tum Hamare
Mohabbat Jaari Hai Badi Tyaari Hai
Ladakpan Mauka Hai Tadapna Tohfa Hai
Mohabbat Jaari Hai Namak Si Khaari Hai
Ye Deta Roz Dagaa
Ye Khanjar Zang Laga
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Mere Jaisa Dikhta Hai