MusicLyrics

Ikkis – Tera Aashiq Song Lyrics starring Simar Bhatia, Agastya Nanda

Check out Ikkis - Tera Aashiq Song Lyrics starring Simar Bhatia, Agastya Nanda

By Lyrics Desk
Ikkis - Tera Aashiq Song Lyrics starring Simar Bhatia, Agastya Nanda_pic courtesy Youtube
Ikkis - Tera Aashiq Song Lyrics starring Simar Bhatia, Agastya Nanda_pic courtesy Youtube

Song name – Tera Aashiq
Movie – Ikkis
Singer: Master Saleem, Madhubanti Bagchi
Lyrics: Irshad Kamil
Music: White Noise Collectives
Cast: Dharmendra, Jaideep Ahlawat, Agastya Nanda Introducing: Simar Bhatia

Check out Ikkis – Tera Aashiq Song Lyrics starring Simar Bhatia, Agastya Nanda

Saare Sheher Mein Naam Tumhara
Deewaaron Pe Likhta Hai

(Ve Maiyaa Ve Maiyaa)

Saare Sheher Mein Naam Tumhara
Deewaaron Pe Likhta Hai

Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Mere Jaisa Dikhta Hai

Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Mere Jaisa Dikhta Hai

Dekho Ulte Lafzon Se Vo
Sidhi Baatein Likhta Hai

Haan
Dekho Ulte Lafzon Se Vo
Sidhi Baatein Likhta Hai

Ho
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Mere Jaisa Dikhta Hai

Mohabbat Jaari Hai
Badi Tyaari Hai
Ladakpan Mauka Hai
Tadapna Tohfa Hai

Intezaar Mein Log Naa
Jaane Kaise Kaise Jeete Hain

(Ni Re Ni Dha Sa Dha Ma Ma Pa)

Intezaar Mein Log Naa
Jaane Kaise Kaise Jeete Hain
Apne Din Sach Puchho To
Raahon Ko Sajaa Kar Beetein Hain

Tumse Milkar Pair Zameen Pe
Lagna Mushkil Hota Hai
Log Bana Lete Hain Baatein
Kehte Hain Hum Peete Hain

Karte Hain Badnaam Mohabbat
Karte Hain Badnaam Mohabbat
Karte Hain Badnaam Mohabbat
Jhooth Yahan Pe Bikta Hai

Teri Raahon Mein Dil Bhatke
Teri Raahon Mein Dil Bhatke
Teri Raahon Mein Dil Bhatke
Ek Jagah Kab Tikta Hai

Ho
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Mere Jaisa Dikhta Hai

Ho Alag Rangon Mein Dil Ke Phool
Saare Inhi Mein Kuchh Hamare Kuchh Tumhaare
Tumhe Lagne Lage Apne Zara Hum
Hume Bhi Lagne Lage Tum Hamare

Mohabbat Jaari Hai Badi Tyaari Hai
Ladakpan Mauka Hai Tadapna Tohfa Hai

Mohabbat Jaari Hai Namak Si Khaari Hai
Ye Deta Roz Dagaa
Ye Khanjar Zang Laga

Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Tera Aashiq Paagal Hoke
Mere Jaisa Dikhta Hai

Source Sony Music India
Previous article
Rahu Ketu – Kismat Ki Chaabi Song Lyrics starring Pulkit Samrat, Varun Sharma, Shalini Pandey
Next article
Shehnaaz Gill Shines on HT City Cover and Beyond: Queen of Hearts Era Begins!
Also Read

Also Read