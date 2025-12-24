Rahu Ketu – Kismat Ki Chaabi Song Lyrics starring Pulkit Samrat, Varun Sharma, Shalini Pandey

Song: Kismat Ki Chaabi
Movie: Rahu Ketu
Singers: Raja Kumari & Abhinav Shekhar
Music Composer: Abhinav Shekhar
Lyrics: Abhinav Shekhar
Check out Kismat Ki Chaabi Song Lyrics by Rahu Ketu starring Pulkit Samrat, Varun Sharma, Shalini Pandey
Dhaniya Pudina
Bo..Bo.. Bo Gaye Hain,
Atrangi Kisse Mein
Sab Kho Gaye Hain
Paper Pe Laga Ke Thook
Gaye Sab Phook
Lagi Phir Bhook
Pade Sab Tut Aise
Langgar Ho Jaise
Andar Ka Kuttta
Bandar Ke Jaise
Kartab Dikhaye
Bina Hichkichaye
Full Too Nachaye
Sab Hosh Udaye
Laalach Badhaye
Sabki Jalaye
Aur Saare Bole
Kismat Ki Khaye
(Are Rahu Ho Ya Ketu Ho
Main Toh Dono Pe Bhaari Hoon
Yeh Duniya Meri Circus Hai
Aur Main Iski Madaari Hoon)
Grah Kharab Billi Kaate Rasta,
Karma Bole Main Toh Pehle Se Mast Tha,
Kasoori Methi Leke Dhoondhte Jamure
Kahan Kundali Mein Baitha Shani Bandh Ke Basta
Diary Ke Kisse,
Mere Hisse,
Likhu Main Kismat
Jadi Buti Ghiss Ke,
Nasha Hai Badhta,
Aankhein Gulabi,
Paas Mere
Kismat Ki Chaabi
(Bas Kaand Karaye Nadaani
Aur Saans Badhaye Betaabi
Jaha Jang Lagi Taale Mein Phir
Lag Jaye Kismat Ki Chaabi)