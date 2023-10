Bigg Boss 17: Munawar Faruqui calls Mannara Chopra innocent says, ‘Main usko leke hu protective’

In the latest episode of Bigg Boss 17, Khaanzaadi and Munawar Faruqui engage in a conversation about Mannara Chopra. Ankita Lokhande calls Mannara Chopra ‘Bachhi’ and this doesn’t go good with Mannara. She replies to her Bacchi comment

Munawar says, ‘Usko Ankita se itna issue hain ki koi bhi insaan Ankita se thoda close jaata hain. Ankita ke haa mein haa milata hain toh bhi usko trigger ho jaata hain. Pyaar vyaar sab bahut door ki baat hain.

Wo karne mein naa aaya hoon naa mere se hoga kisise. Woh as a human as a insaan mereko bhahut bholi lagti hain Woh innocent hain woh darti bhi hain usko uparwale ne banaya aisa hain ki koi chilla deta hai naa toh woh ro deti hain’ . Main usko leke hoon protective. Pyaar vyaar door door tak zara bhi nahi’

I am still there for her anytime she needs but the same time main bhi apni self respect kitni side mein rakhu naa. Muje baatein bahut aati hain but still main jab uske saath hota hu naa jab woh frustrate hoti hain naa main sunta hoon’