Tere Ishk Mein – Ladki Jaisi Song Lyrics starring Kriti Sanon and Dhanush

By Lyrics Desk
Tere Ishk Mein - Ladki Jaisi Song Lyrics starring Kriti Sanon and Dhanush_pic courtesy Youtube
Song: Ladki Jaisi
Song Composed, Produced, and Arranged by A.R. Rahman
Vocals: Sukhwinder Singh
Lyrics: Irshad Kamil

Ho Ladki Jaisi Ho UPSC
O Baaki Chhori Ko Mita De
O Dhol Bana De

Ho Jaaye Phir Dum Dum Dum Dum
Baaki Chhori Haske Dikha De
Toh Chakkar Ghuma De
Nachaye Fir Chham Chham Chham Chham

Ho Ladki Jaisi Ho UPSC Difficulty Mein
O Baanki Chori UPSC Hai
O Baaki Chori Sapne Dikhaye Haye Haye

Rozana Peeye Ghol Ummeedon Ka
Reham Nahi Karti
O Baaki Chhori Taras Nahi Khaati
Rail Bana De Haye Haye
Gala Ye Ghotte Roz Ki Neendon Ka

Ho UPSC Ho Ladki Jaisi
Ho UPSC Ho Ladki Jaisi
Ho UPSC

O Baaki Chhori Mat Maare Mat Maare
Banda Re Latka Re Atka Re Satka Re Haan
Ho UPSC Mat Maare Mat Maare
Banda Re Latka Re Atka Re Satka Re Haan

Himmat Karke Padhta Ja
Sidi Sidi Chadhta Ja
Naak Mein Dum Kar De
Ho Ladki Jaisi

Aankh Bhi Nam Kar De
Ho UPSC
Naak Mein Dum Kar De
Ho Ladki Jaisi
Dard Bhi Jamm Kar De
Ho UPSC

Hosh Udaye Haaye Haaye
Yeh Naani Yaad Dila Degi
Ho UPSC
Ho Ladki Jaisi Ho UPSC
Ho Ladki Jaisi Ho UPSC

SourceTseries
