Tere Ishk Mein – Ladki Jaisi Song Lyrics starring Kriti Sanon and Dhanush

Song: Ladki Jaisi
Song Composed, Produced, and Arranged by A.R. Rahman
Vocals: Sukhwinder Singh
Lyrics: Irshad Kamil
Check out Ladki Jaisi Song Lyrics from Tere Ishk Mein starring Kriti Sanon and Dhanush
Ho Ladki Jaisi Ho UPSC
O Baaki Chhori Ko Mita De
O Dhol Bana De
Ho Jaaye Phir Dum Dum Dum Dum
Baaki Chhori Haske Dikha De
Toh Chakkar Ghuma De
Nachaye Fir Chham Chham Chham Chham
Ho Ladki Jaisi Ho UPSC Difficulty Mein
O Baanki Chori UPSC Hai
O Baaki Chori Sapne Dikhaye Haye Haye
Rozana Peeye Ghol Ummeedon Ka
Reham Nahi Karti
O Baaki Chhori Taras Nahi Khaati
Rail Bana De Haye Haye
Gala Ye Ghotte Roz Ki Neendon Ka
Ho UPSC Ho Ladki Jaisi
Ho UPSC Ho Ladki Jaisi
Ho UPSC
O Baaki Chhori Mat Maare Mat Maare
Banda Re Latka Re Atka Re Satka Re Haan
Ho UPSC Mat Maare Mat Maare
Banda Re Latka Re Atka Re Satka Re Haan
Himmat Karke Padhta Ja
Sidi Sidi Chadhta Ja
Naak Mein Dum Kar De
Ho Ladki Jaisi
Aankh Bhi Nam Kar De
Ho UPSC
Naak Mein Dum Kar De
Ho Ladki Jaisi
Dard Bhi Jamm Kar De
Ho UPSC
Hosh Udaye Haaye Haaye
Yeh Naani Yaad Dila Degi
Ho UPSC
Ho Ladki Jaisi Ho UPSC
Ho Ladki Jaisi Ho UPSC