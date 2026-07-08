Song: Tabaahi
Movie: Toxic – A Fairy Tale for Grown-Ups
Vocal & Composition: Vishal Mishra
Lyrics: Raj Shekhar
Check out Toxic – Tabaahi Song Lyrics starring Rocking Star Yash, Kiara Advani
Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Todo saare usoolon ko
Chhodo jaane do bhoolon ko
Tu ho baahon mein aur har jagah tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi
Ye lehar ye hawa kab chali pooch ke
Rooh pe kyun bhala ho koi bandishein
Duniya ke dastoor se aaj le rihayi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi
Tu mujhe chheel de saans ki aag se
Har dhadak pe dono ho fanaa raakh se
Har galat sahi sahi ret pe likhi gawaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi