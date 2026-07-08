HomeMusicLyrics

Toxic – Tabaahi Song Lyrics starring Yash, Kiara Advani

Check out Toxic - Tabaahi Song Lyrics starring Rocking Star Yash, Kiara Advani

By Lyrics Desk
Toxic_pic courtesy Youtube
Toxic_pic courtesy Youtube

Song: Tabaahi
Movie: Toxic – A Fairy Tale for Grown-Ups
Vocal & Composition: Vishal Mishra
Lyrics: Raj Shekhar

Check out Toxic – Tabaahi Song Lyrics starring Rocking Star Yash, Kiara Advani

Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi

Todo saare usoolon ko
Chhodo jaane do bhoolon ko
Tu ho baahon mein aur har jagah tabaahi

Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi

Ye lehar ye hawa kab chali pooch ke
Rooh pe kyun bhala ho koi bandishein
Duniya ke dastoor se aaj le rihayi

Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi

Tu mujhe chheel de saans ki aag se
Har dhadak pe dono ho fanaa raakh se
Har galat sahi sahi ret pe likhi gawaahi

Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi tabaahi
Tabaahi

SourceZee Music Company
Previous article
Elliot Page Brings Girlfriend Julia Shiplett To The Odyssey Premiere
Next article
ALPHA – Massacre Song Lyrics starring Alia Bhatt and Sharvari

Latest Updates