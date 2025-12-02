Singer Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani
Album Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri
Lyricist Anvitaa Dutt
Music Vishal – Sheykhar, Abhijit Nalani
Director Sameer Vidwans
Cast Kartik Aaryan, Ananya Panday
Choreography Remo D’Souza
Music Label Saregama Music
Check out Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Title Track Lyrics starring Kartik Aaryan and Ananya Panday
Chadhi teri obsession aye
Hona tera posession aye
Pichhe pichhe wherever you go
Hone do jo hota hai ho jaye
Chadhi teri obsession aye
Hona tera posession aye
Pichhe pichhe wherever you go
Hone do jo hota hai ho jaye
Itni bhi kya aitrazi hai
Tu banja lehar dil jahazi hai
Aaj keh du yahan baat ye raaz ki
Mujhko farzi lage teri narazgi
Hairaan hai kyu
Ye main tujhpe bhi chha gaya
So baby love me, jhootha hi sahi
Phir kal ho milna ya milna nahi
Iss pal ka vaada kal ka iraada
Tu meri main tera main tera tu meri
Jhootha hi sahi
Aa ishq karle jhootha hi sahi
Phir kal ho milna ya milna nahi
Iss pal ka vaada kal ka iraada
Tu meri main tera main tera tu meri
Jhootha hi sahi
Chadhi teri obsession aye
Hona tera posession aye
Pichhe pichhe wherever you go
Hone do jo hota hai ho jaye
Gehra dooba andhera aa gotakhori
Kar milke dhundhe nishan chal chale
Aaya mudke savera chal usse pehle
Aa kuch to galat hum kare
Are aise mein namkeen sa mausam
Galti se chha gaya
So baby love me, jhootha hi sahi
Phir kal ho milna ya milna nahi
Iss pal ka vaada kal ka iraada
Tu meri main tera main tera tu meri
Jhootha hi sahi
Aa ishq karle jhootha hi sahi
Phir kal ho milna ya milna nahi
Iss pal ka vaada kal ka iraada
Tu meri main tera main tera tu meri
Jhootha hi sahi
Chadhi teri obsession aye
Hona tera posession aye
Pichhe pichhe wherever you go
Hone do jo hota hai ho jaye x(2)
Tu meri main tera main tera tu meri
Jhootha hi sahi